جماهير غفيرة بجنين تشارك في تشييع الشهيد القسامي عارف لحلوح

شيعت جماهير غفيرة في محافظة جنين عصر اليوم الأربعاء، الشهيد القسامي عارف لحلوح، منفذ عملية الطعن البطولية قرب مستوطنة "كدوميم" شرق قلقيلية.

وانطلقت جموع الجماهير بعد صلاة العصر من مستشفى جنين الحكومي، رافعة على أكتافها جثمان الشهيد المجاهد لحلوح، وسط هتافات مؤيدة للمقاومة وبالانتقام لدماء الشهداء.

وجرى لف الشهيد لحلوح براية حركة المقاومة الإسلامية حماس الخضراء، وتم تشييعه عقب تسليم الاحتلال لجثمانه اليوم، إلى طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وانطلقت دعوات من مساجد جنين للمشاركة الحاشدة في جنازة تشييع الشهيد لحلوح، والذي نفذ عملية طعن بطولية في 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، قرب مستوطنة "كدوميم".

يأتي ذلك في ظل الدعوات المتصاعدة بالضفة الغربية، للاشتباك مع قوات الاحتلال والخروج بمسيرات نحو نقاط التماس في كافة المناطق، نصرة لغزة وثأراً للشهداء.

وأكدت الدعوات على ضرورة أن يلتحم الشباب الثائر في الضفة، بالمقاومة لتوحيد الساحات وتوسيع دائرة المواجهة مع الاحتلال.



وبدأت المقاومة في غزة ظهر اليوم الأربعاء، بإطلاق رشقات من الصواريخ تجاه المدن المحتلة والمستوطنات في غلاف القطاع، وأصابت الصواريخ عدداً من المباني وأدت لاندلاع حرائق وإصابة عدد من المستوطنين بجراح.

ومنذ فجر يوم الثلاثاء الماضي استشهد أكثر من 20 مواطناً في قطاع غزة بينهم 5 أطفال و4 سيدات، وأصيب العشرات بجراح مختلفة، خلال عدوان للاحتلال على قطاع غزة واغتيال ثلاثة من قادة سرايا القدس.

وحمّلت حركة حماس الاحتلال الصهيوني وحكومته الفاشية المتطرفة، المسؤولية الكاملة عن الجريمة البشعة وتداعياتها الخطيرة.

وأكدت أن إجرام الاحتلال وإرهابه المتصاعد ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة وعموم الضفة الغربية وفي القدس والمسجد الأقصى والداخل المحتل، سيدفع ثمنه غالياً، ولن يجلب له أمناً مزعوماً.