الجهاد للرسالة: المقاومة تقود ردًا موحدًا وقويًا

أكدّت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن المقاومة تقود ردًا موحدا وقويا على مجزرة الاحتلال بحق ثلة من قادة سرايا القدس وأبناء شعبنا في غزة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وممثلها في لبنان إحسان عطايا، إنّ موقف المقاومة اليوم من العدوان موحد، ولن تسمح للعدو أن يكسر معادلات القوة التي أرستها منذ سنوات.

وأضاف عطايا في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "نحن الآن في جولة من جولات المواجهة مع الاحتلال، والغرفة المشتركة تعبر عن الموقف الموحد لفصائل المقاومة تجاه الرد على المجزرة".

وتابع: "ما يجري الآن في غزة شكل من أشكال الرد على المجزرة، وجزء من الحرب المفتوحة مع العدو، وسيظل الحساب مفتوحا طالما الاحتلال موجود".