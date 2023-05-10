النائب حلايقة تدعو إلى مساندة المقاومة بغزة والتوحد لمواجهة الاحتلال

دعت النائب سميرة حلايقة، شعبنا الفلسطيني إلى مساندة المقاومة في قطاع غزة، وعدم تركها لوحدها، لأن غايات شعبنا موحدة، وما يمس غزة يمس الضفة والعكس صحيح.

وقالت حلايقة: "يجب علينا كفلسطينيين أن ندافع عن أنفسنا، ونقف إلى جانب الحق الفلسطيني، ولا نترك غزة لوحدها، وعلى الاحتلال أن يعلم أن شعبنا موحد وله غايات موحدة، وهذه الجرائم يجب أن توحد ساحات الوطن للجم جرائم الاحتلال".

وتابعت: "حق شعبنا الرد على جرائم الاحتلال، ومن الطبيعي أن ترد المقاومة على جرائم الاحتلال المرتكبة في كل المناطق الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة".

وذكرت أن المقاومة تستطيع تقدير الزمان والمكان المناسبين لردها، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني يطالب بالحرية والعدالة والعيش بكرامة مثل بقية الشعوب، وما نراه من ردود للمقاومة حق فلسطيني للدفاع عن النفس.

وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية اليوم، تنفيذ عملية "ثأر الأحرار"، والتي تمثلت بتوجيه ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ لمواقع ومستوطنات وأهداف الاحتلال، رداً على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس.

وأكدت أن استهداف المنازل المدنية والتغول على أبناء شعبنا ورجالنا وأبطالنا، هو خط أحمر، سيواجه بكل قوة وسيدفع الاحتلال ثمنه غاليا، مشددة على أن المقاومة جاهزة لكل الخيارات، وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه وعنجهيته، فإنّ أياماً سوداء بانتظاره.

وأردفت بقولها: "ستبقى المقاومة في كل جبهات الوطن وحدة واحدة، سيفا ودرعا لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

