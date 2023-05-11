مظاهرة في عرابة البطوف تنديدًا بالعدوان على غزة

تظاهر عشرات الفلسطينيين مساء الأربعاء في مدينة عرابة البطوف، تنديدًا بالعدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة، ورفضًا لسياسية الإهمال الطبي بحق الأسير المريض وليد دقة.

ورفع المتظاهرون مجموعة من الشعارات واللافتات في الوقفة، وأبرزها: "يا غزة لا تهتزي كلك بطولة وعزة"، "ارفعوا أيديكم الملطخة بالدماء غن غزة".

وجاءت التظاهرة بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، تنديدًا بالعدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعًا طارئ بشأن العدوان على قطاع غزة والتطورات الأخيرة، بما فيها تدهور صحة الأسير وليد دقة، واغتيال الأسير الشهيد خضر عدنان.

وقالت اللجنة في بيان لها: "الرد على هذا التصعيد الإجرامي من خلال المشاركة القطرية الواسعة في المظاهرة التي ستنطلق، الأربعاء، في مدينة عرابة، بدعوة من اللجنة الشعبية ولجنة المتابعة العليا".

وأضافت، "نحمل حكومة اليمين الفاشي المسؤولية عن جرائم الاحتلال في قطاع غزة وأي تصعيد إقليمي قد ينجم عنها".

وأكدت المتابعة على ضرورة المشاركة الواسعة في مسيرة إحياء ذكرى هبة الكرامة الثانية في مدينة اللد وذلك يوم الجمعة المقبل.

الجرمق الإخباري