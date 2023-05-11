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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الرسالة نت-القدس المحتلة

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال (الإسرائيلي).

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للأقصى، والتدقيق في هوياتهم الشخصية واحتجاز بعضها عند بواباته الخارجية.

وانطلقت دعوات فلسطينية للحشد والنفير في باحات الأقصى، لإحباط مخططات المستوطنين لتنفيذ أكبر اقتحام في ذكرى ما يُسمى (يوم توحيد القدس)، الموافق 18 أيار/ مايو الجاري.

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