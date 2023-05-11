منتدى الإعلاميين يؤكد على ملاحقة الإحتلال دوليا لاغتياله أبو عاقلة

أكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الاحتلال (الإسرائيلي) على جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة، وذلك في بيان صحفي وصل (الرسالة نت) نسخة عنه.

وأشار بيان منتدى الإعلاميين إلى أن دماء شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة لاتزال تنشد العدالة عبر ملاحقة ومحاسبة الاحتلال (الإسرائيلي) الموغل في استهداف الصحفيين الفلسطينيين.

ولفت البيان إلى أنه تأتي الذكرى الأولى لاغتيال أبو عاقلة على وقع استمرار العدوان (الإسرائيلي) على الشعب الفلسطيني، حيث يأبى فرسان الإعلام الفلسطيني إلا مواصلة درب ورسالة شهداء الإعلام الفلسطيني الذين بلغ عددهم 55 صحفيا منذ عام 2000 عبر فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي مهما بلغت التضحيات وعظمت التحديات والمخاطر المحدقة بهم.

ويدعو منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومنظمة مراسلون بلا حدود وكل المؤسسات الحقوقية لتحمل مسؤولياتهم تجاه ملاحقة ومحاسبة الاحتلال (الإسرائيلي) على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين، لاسيما جريمة اغتيال أبو عاقلة والتي أتبعها الاحتلال بجريمة اغتيال الزميلة غفران وراسنة.

ويؤكد المنتدى أنه آن الأوان لترجمة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية المؤكدة على حماية الصحفيين وحرية الإعلام على أرض الواقع.