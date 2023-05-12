حصاد الأسبوع: 6 شهداء وإصابة 3 مستوطنين في 200 عمل مقاوم بالضفة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة 3 مستوطنين، بينما استشهد 6 مواطنين.

وخلال الفترة الممتدة ما بين ما بين 05-05-2023 حتى 11-05-2023 2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 200 عملاً مقاوماً، بينها 31 عملية إطلاق نار.

وأحرق الشباب الثائر منشأة عسكرية للاحتلال، إلى جانب تحطيم 6 مركبات ومعدات عسكرية (إسرائيلية) في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وألقى الشبان زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في 3 مواقع، وتصدوا للمستوطنين في 12 منطقة بالضفة الغربية.

كذلك فجر مقاومون 3 عبوات محلية الصنع في قوات الاحتلال، بينما اندلعت 83 مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال، تخللها 56 عملية إلقاء حجارة.

والشهداء الذين ارتقوا خلال الأسبوع الماضي في الضفة الغربية هم: غازي شهاب 66 عاماً والمقاومين سامر صلاح الشافعي 22 عاماً، وحمزة جميل خريوش 22 عاما من طولكرم، والشاب أوس حمامدة "كميل" (30 عاما)، والشهيدين المقاومين أحمد كميل 19 عاماً، وراني قطنات 24 عاماً من جنين.