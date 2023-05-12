إصابة فلسطيني برصاص المستوطنين قرب رام الله

أصيب شاب فلسطيني، صباح اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت بين جيش الاحتلال والمستوطنين من جهة والشبان الفلسطينيين من جهة أخرى، قرب بلدة سلواد شمال شرقي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنًا (إسرائيليًا) أطلق النار "بشكل مباشر" على مجموعة من الشبان الفلسطينيين وأصاب أحدهم بالرصاص الحي في خاصرته؛ قبل أن يُنقل لتلقي العلاج في إحدى مشافي رام الله.

وأوضحت المصادر، أن مواجهات اندلعت بين عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح وشبان فلسطينيين، بين بلدتي سلواد ودير جرير، قضاء رام الله، تدخل خلالها جيش الاحتلال ووفر الحماية للمستوطنين.

ونوهت إلى أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي باتجاه الشبان، دون قوع إصابات جديدة.

وأشار سكان محليون، إلى أن الشبان حطموا مركبة "حارس المستوطنة" القريبة من سلواد، بعد أن لاحقت الشبان إلى داخل البلدة.