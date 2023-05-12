ثأر الأحرار ثأر الأحرار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

سرايا القدس تنعى القائد إياد الحسني مسؤول وحدة العمليات

الرسالة نت- غزة

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد الكبير إياد العبد الحسني "أبو أنس" عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية جبانة مساء اليوم في غزة.

وقالت السرايا في تصريح مقتضب:" ننعى الشهيد القائد الكبير/ إياد العبد الحسني "أبو أنس" عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية جبانة مساء اليوم في غزة".

وتواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الرابع معركة "ثأر الأحرار" وإطلاق مئات الصواريخ تجاه القدس المحتلة وتل أبيب وروحوفوت وأسدود وعسقلان وغيرها، وعشرات المواقع والبلدات الصهيونية في غلاف غزة؛ ردًا على اغتيال قادة سرايا القدس والعدوان المستمر على شعبنا.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/283045

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر