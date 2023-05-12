سرايا القدس تنعى القائد إياد الحسني مسؤول وحدة العمليات

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد الكبير إياد العبد الحسني "أبو أنس" عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية جبانة مساء اليوم في غزة.

وقالت السرايا في تصريح مقتضب:" ننعى الشهيد القائد الكبير/ إياد العبد الحسني "أبو أنس" عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية جبانة مساء اليوم في غزة".

وتواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الرابع معركة "ثأر الأحرار" وإطلاق مئات الصواريخ تجاه القدس المحتلة وتل أبيب وروحوفوت وأسدود وعسقلان وغيرها، وعشرات المواقع والبلدات الصهيونية في غلاف غزة؛ ردًا على اغتيال قادة سرايا القدس والعدوان المستمر على شعبنا.