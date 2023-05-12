حماس تنعى القائد في سرايا القدس الشهيد إياد الحَسَني

نعت حركة "حماس" بكل آيات الفخر والاعتزاز ومعاني الإصرار والصمود إلى شعبنا الفلسطيني في كل ساحات الوطن وخارجه، وإلى أمتنا العربية والإسلامية، الشهيد القائد في حركة الجهاد الإسلامي إياد العبد الحَسَني؛ عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس، الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية غادرة وجبانة، مساء اليوم في قطاع غزّة الصامد.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي مساء الجمعة، أن القائد الحسني مضى بعد حياة حافلة بالعطاء الجهادي والتضحية والإبداع في المقاومة ضد العدو الصهيوني امتدت لأكثر من ربع قرن.

وبعثت بالتعزية إلى إخواننا في حركة الجهاد الإسلامي، مشيدة بالأداء البطولي لغرفة العمليات المشتركة للمقاومة الباسلة في قطاع غزّة، ردّاً على عدوان الاحتلال ودفاعاً عن شعبنا.

وجددت الحركة التأكيد على وحدتنا وتلاحمنا الميداني بدعم من شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط في معركة (ثأر الأحرار)، حتّى ردع الاحتلال ووقف عدوانه ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك.