شاهد/ تطورات اليوم الخامس من العدوان على قطاع غزة

يستمر العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة لليوم الخامس، حيث أعلنت وزارة الصحة أن 33 شهيداً و147 إصابة هي حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة.

قصف الاحتلال خلال ساعات الليل أرضا زراعية شرق مدينة رفح، إلى جانب استهداف لأرض زراعية في منطقة بئر النعجة شمال غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزل والد الشهيد القائد بهاء أبو العطا في حي الشجاعية.

وأغارت طائرات الاحتلال الحربية على منزلاً في شارع اليرموك وسط مدينة غزة، حيث اشتعلت النيران في المنزل المستهدف في حي اليرموك.

من جهتها أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية تجاه مستوطنات الغلاف حيث دوت صفارات الإنذار في منطقة ناحل عوز، كما سُمعت أصوات انفجارات قوية في منطقة شرق مدينة غزة ناجمة عن محاولات اعتراضية للقبة الحديدية.

واندلع حريق سببته شظايا صواريخ القبة الحديدية على سطح أحد المنازل في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

إعلام العدو تحدث عن إطلاق وابل من القذائف الصاروخية من غزة نحو شاطئ عسقلان، حيث تواصل المقاومة إطلاق رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة.

طائرات الاحتلال تقصف أرضا زراعية في المناطق الشرقية لمدينة غزة