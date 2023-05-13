شاهد| المقاومة تواصل قصف المستوطنات في عملية (ثأر الأحرار)

كثفت فصائل المقاومة ظهر اليوم السبت، إطلاق الرشقات الصاروخية من قطاع غزة تجاه المدن والمستوطنات (الإسرائيلية)؛ ردا على العدوان المستمر ضد القطاع واغتيال قيادات من سرايا القدس، ضمن عملية "ثأر الأحرار".

وأعلن الإعلام العبري إصابة أربعة مستوطنين أحدهم بجراح خطيرة بمستوطنتي (نيتيفوت) و(شوكودا) بفعل القصف الصاروخي من غزة.

وقالت القناة 14 العبرية: "إن حالة أحد المصابين جراء الصورايخ في شوكداه تدهورت، وارتفعت الحالات الخطيرة إلى اثنتين، والحالة الرابعة وصفت بالمتوسطة"

ونشرت صحيفة القدس نقلًا عن ناطق عسكري (إسرائيلي) أن المصابين في غلاف غزة هم من الجنود العسكريين.

وانطلقت صافرات الإنذار في العديد من مستوطنات غلاف غزة.

واستهدفت الرشقات الصاروخية اليوم السبت، مستوطنات ما يسمى بـ(غلاف غزة)، منها "لاخيش: المنطقة الصناعية الجنوبية، وعسقلان، وزيكيم، كرميا، ونتيف هعسراه، وكرم أبو سالم، وناحل عوز، وسديروت، ونتيفوت."

ومنذ ظهر الأربعاء الماضي، أطلقت فصائل المقاومة رشقات صاروخية مكثفة تجاه المدن والمستوطنات (الإسرائيلية) بينها (تل أبيب) والقدس؛ ردًا على العدوان ضد القطاع واغتيال قادة سرايا القدس، الذي أسفر عن ارتقاء 33 شهيدًا وعشرات الجرحى.