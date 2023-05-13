دعوات للاشتباك ووقفات غاضبة بالضفة والداخل المحتل تنديداً بالعدوان على غزة

تواصلت الدعوات الفلسطينية، للاشتباك في الضفة الغربية والخروج بوقفات شعبية غاضبة، بمناطق متفرقة بالضفة والداخل المحتل، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي.

ودعت الحراكات الشبابية والطلابية والقوى والفعاليات الوطنية، للمشاركة في مسيرة جماهيرية مساء اليوم، وسط مدينة رام الله.

وأكدت الدعوات على أن المسيرة الجماهيرة ستكون الساعة السادسة مساءً، عند دوار المنارة بمدينة رام الله، وذلك وفاءً لدماء الشهداء ونصرة لغزة العزة.

وفي سياق متصل، دعا حراك حيفا والتجمع الطلابي إلى المشاركة في وقفة غضب، تنديداً بعدوان الاحتلال على غزة، وذلك الساعة الثامنة مساء اليوم، عند ساحة الأسير بحيفا.

وعلى مدار الأيام الماضية، انطلقت دعوات في الضفة الغربية للاشتباك مع قوات الاحتلال على نقاط التماس في كافة المناطق، نصرة لغزة وثأراً للشهداء.

وشددت الدعوات على ضرورة أن يلتحم الشباب الثائر في الضفة، بالمقاومة لتوحيد الساحات وتوسيع دائرة المواجهة مع الاحتلال.

وتواصل فصائل الغرفة المشتركة في غزة إطلاق مئات القذائف الصاروخية صوب الأراضي المحتلة، في إطار عملية "ثأر الأحرار"، رداً على جرائم الاحتلال واغتيال قادة من سرايا القدس.