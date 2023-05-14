الحياة تعود لطبيعتها في غزة بعد انتهاء العدوان

عادت الحياة لطبيعتها تدريجيًا في قطاع غزة، بعد ساعات من سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة والاحتلال (الإسرائيلي)، برعاية مصرية.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع في آخر إحصائية لضحايا العدوان على غزة على مدار خمسة أيام ارتقاء 33 شهيدًا و190 جريحًا من بينهم أطفال ونساء.

ولوحظت حركة للمواطنين والمركبات في الطرقات والشوارع العامة منذ ساعات الصباح، كما أعادت محال تجارية فتح أبوابها أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم.

ووسط أجواء خيَّم عليها الحزن الشديد، بدأ المواطنون بتفقد آثار الدمار في الممتلكات، التي خلفتها الغارات أثناء العدوان على غزة.

وخرجت الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة، بمسيرات ووقفات عفوية، بعد دخول إعلان وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ابتهاجاً بما حققته المقاومة في معركة (ثأر الأحرار).

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورايات الفصائل وصور الشهداء، مؤكدين التفافهم حول المقاومة الموحدة، التي نجحت في صد العدوان وحققت انجازات ميدانية وسياسية عديدة.

بدورها أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن استئناف الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث ورياض الأطفال في محافظات غزة اعتباراً من صباح يوم الإثنين 15/5/2023.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن فرق الوزارة والمديريات ستقوم اليوم الأحد وبالتنسيق مع الجهات المختصة بفحص المباني المدرسية للتأكد من سلامتها وجهوزيتها لاستقبال الطلبة.

وشرعت سلطات الاحتلال ، صباح اليوم الأحد، بإدخال شاحنات محملة بالوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، بعد انقطاع لخمسة أيام جراء العدوان (الإسرائيلي) على غزة.

كما أعلن الاحتلال عن فتح حاجز بيت حانون/إيرز شمال القطاع لدخول الأفراد.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بموافقة مشتركة بين الفلسطينيين و(الإسرائيليين) بوساطة مصرية، حيز التنفيذ منذ الساعة العاشرة من مساء أمس السبت.

ويأتي وقف إطلاق النار بعد خمسة أيام من العدوان (الإسرائيلي) على القطاع، الذي بدأه الاحتلال باغتيال ثلاثة من قيادات المجلس العسكري لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.