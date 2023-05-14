مستوطنون يقطعون أشجار ويهدمون سلاسل حجرية غرب بيت لحم

قطع مستوطنون، اليوم الأحد، العشرات من أشجار الزيتون واللوزيات، وهدموا سلاسل حجرية، في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد أحد مالكي الأرض محمد سباتين، بأن عددًا من المستوطنين قطعوا قرابة 15 شجرة زيتون، و10 شجرات من اللوزيات، وهدموا سلاسل حجرية، ودمروا أسلاكا شائكة في أرض (شعب خريان)، تقع وسط مستوطنة (بيتار عيليت) الجاثمة على أراضي المواطنين، تعود للأشقاء راجي عبد العزيز سباتين، ومحمد، وعوض، ومحمود.

يذكر أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من أعمال التخريب في أراضي المواطنين تمثلت بتقطيع أعداد كبيرة من الأشجار.