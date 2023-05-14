صاروخ نحو الغلاف ومدفعية الاحتلال تقصف مرصدين للمقاومة

قصفت مدفعية الاحتلال (الإسرائيلي)، مرصدين للمقاومة في بيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة؛ بزعم إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "رداً على إطلاق الصاروخ من قطاع غزة، هاجمت دبابات الجيش موقعين عسكريين للمقاومة في شمال قطاع غزة".

وذكر مصدر بالمقاومة الفلسطينية أن الأذرع العسكرية المنضوية في إطار الغرفة المشتركة ملتزمة بوقف إطلاق النار.

وأشار المصدر أن خطأً فنياً وراء إطلاق الصاروخ الأخير، الذي ضرب عسقلان.

وكانت المقاومة أبدت موافقتها على صيغة مصرية لوقف إطلاق النار مساء أمس السبت، تتضمن إلزام (إسرائيل) بوقف الاغتيالات، وقصف بيوت الآمنين.