ظهرت معركة ثأر الأحرار ضد قوات الاحتلال الصهيوني بحلة مطرزة بالمبشرات والبشريات، حيث أثبتت فيها المقاومة أنها حينما تعمل بعقل جمعي، فإنها تتكامل وتتألق، وتغطي نواقصها، وتقدم للشعب الفلسطيني لوحة ناصعة من النضال والعمليات والتضحيات، يقف أمامها شعبنا بفخر واعتزاز، ويعلن فيها عن ثقته بالمقاومة، التي أظهرت بسالة فائقة، وقدرات في إدارة المعركة أمام خبرة العدو مميزة، وتماسك وتلاحم ووحدة للكلمة في الميدان، وزادت بهجتنا جملة من الشروط في رقبة هذا العدو الخائب، دلالتها إذعانه للفعل الثوري المقاوم، والإصرار على سلبه صورة النصر المزعوم الذي كان يلهث خلفها.