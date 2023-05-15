يديعوت: 400 قنبلة استهدفت غزة في 5 أيام

كشف صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الاثنين، عن معطيات حول العملية العسكرية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في 9 مايو / أيار الماضي، استمرت 5 أيام، وأطلق عليها "الدرع والسهم".

وقالت الصحيفة، إن جيش الاحتلال ألقى نحو 400 قنبلة على غزة خلال العدوان، منها ما تزن طنًا وأكثر؛ عبر طائرات حربية وطائرات مسيرة وأخرى مروحية.

ونفذت طائرات الاحتلال 115 غارة جوية، بينما جرى قصف 289 هدفًا في أنحاء مختلفة من قطاع غزة.

وبحسب "يديعوت" فقد زعم جيش الاحتلال، أنه استهدف 122 مربض صواريخ، و63 موقعًا لإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون، ونفذ 21 عملية اغتيال، بينها 6 بحق قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

إضافة إلى قصف 12 موقعًا لتصنيع الوسائل القتالية، و8 مواقع مراقبة لسرايا القدس، و19 مقر تحكم وقيادة، و10 خلايا إطلاق صواريخ، وفق ادعاءه.

وبدأ عدوانه على قطاع غزة بعمليات اغتيال نفذها بشكل مباغت ومتزامن بحق ثلاثة من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، حيث جرى استهدافهم مع عائلاتهم داخل منازلهم.

وتسببت العدوان الإسرائيلي باستشهاد 33 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال و3 سيدات، و 6 من قادة "سرايا القدس"، كما أصيب 147 آخرين بجراح مختلفة، بحسب إحصائية وزارة الصحة الفلسطينية.

وقادة "سرايا القدس" الذين اغتالهم الاحتلال خلال هذه الجولة هم: إياد الحسني، وطارق عز الدين، وخليل البهتيني، وجهاد الغنام، وعلي حسن غالي، وأحمد أبو دقة.

وبدأت فصائل المقاومة ردها ضمن معركة أسمتها "ثأر الأحرار" منذ ظهر اليوم الثاني للعدوان وحتى الدقيقة الأخيرة التي سبقت موعد سريان اتفاق التهدئة، بقصف مستوطنات غلاف غزة ومدن الاحتلال، برشقاتٍ صاروخية كبيرة ومتتالية، وصلت مداها إلى القدس، وتل أبيب، والنقب الغربي وعسقلان وأسدود.

وأسفرت صواريخ المقاومة عن مقتل مستوطن وإصابة العشرات بجروحٍ متفاوتة وحالات هلع أو سقوط أثناء الهروب من الصواريخ إلى الملاجئ، كما اعترف الاحتلال بإصابات مباشرة بعشرات المباني في عدة مناطق، منها مستوطنة "سديروت"، وحي "روحفوت" جنوب "تل أبيب"، وعسقلان، وقد أدى ذلك لأضرار كبيرة.