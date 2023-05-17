لجنة القدس بالتشريعي تدعو للنفير العام دفاعا عن الأقصى

قالت لجنة القدس والأقصى بالمجلس التشريعي الفلسطيني إن القدس كلَّها شرقيها وغربيها هي عاصمة فلسطين التاريخية، وهي أرض وقف إسلامي لا نتنازل عن شبر منها.

ودعت اللجنة في بيان صحفي حول ما تسمى بمسيرة الأعلام الصهيونية في مدينة القدس لإعلان النفير العام لكل الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، وحشد الجماهير والنخب للقيام بالدور المنوط بهم دفاعًا عن القدس والأقصى.

كما دعت أهلنا في القدس والضفة المحتلة والداخل المحتل عام 1948 للحشد والنفير للرباط في ساحات المسجد الأقصى المبارك، ابتداءً من صلاة فجر يوم غد الخميس 18/05، ورفع أعلام فلسطين وصور القدس والأقصى في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

ووجهت الدعوة للجماهير والنشطاء والمؤثرين لنصرة القدس والأقصى وفلسطين كلٌّ في ميدانه.

كما دعت وزارة التربية والتعليم لتخصيص طابور الصباح في المدارس يوم غد الخميس للحديث عن القدس والأقصى ورفع الأعلام الفلسطينية وصور القدس والأقصى.

ودعت الوزارات والمؤسسات لتنفيذ وقفات رافضة لمسيرة الأعلام الصهيونية، ومؤكدة على أن القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية، ولا حق لليهود في شبر واحد منها.

كما دعت العرب والمسلمين وأنصار القضية الفلسطينية للقيام بتجمعات جماهيرية حاشدة في الساحات العامة تُرفَع فيها الأعلام الفلسطينية وصور القدس والأقصى، بالتزامن مع مسيرة الأعلام الصهيونية المزمع تنظيمها يوم غد الخميس.

وأكدت أن المقاومة الفلسطينية بكل طرقها وأشكالها، وفي كل مكان من أرض فلسطين وخارجها، قادرة على ردع العدو من التفكير بأي حماقة تمس المسجد الأقصى المبارك وحاضنته مدينة القدس.