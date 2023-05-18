حماس تدين انتهاكات السلطة بحق طلبة جامعة بالخليل

دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) انتهاكات أجهزة السلطة بحق طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة بوليتكنك فلسطين بالخليل، والتي كان آخرها مساء أمس الأربعاء.

وكانت أجهزة السلطة شنت حملة اعتقالات واقتحام منزل الطالبة براءة السلايمة والاعتداء عليها وعلى عائلتها.

وأكدت الحركة في بيان صحفي اليوم، أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا وقضيتنا تستوجب توجيه البوصلة نحو الأخطار المحدقة بالقدس والمسجد الأقصى المبارك، وآخرها مسيرة الأعلام الصهيونية التي تعتزم الجماعات الاستيطانية تنظيمها اليوم.

وقال بيان الحركة إن تغول أجهزة السلطة على طلبة الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة، وآخرها هذه الحملة التي طالت طلبة بوليتكنك فلسطين بالخليل، وجملة الانتهاكات لأجهزة السلطة الأمنية، لا تمت إلى قيم وأخلاق شعبنا بصلة، وهي وصفة لتعميق الشرخ المجتمعي بين أبناء شعبنا وتهديد للسلم الأهلي، تستدعي تحرك القوى والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية لوقفها.

وطالب البيان إدارة الجامعة إدانة هذه الأفعال الإجرامية بحق طلبتها، وعدم الوقوف مكتوفة الأيدي حيال ذلك، واتخاذ خطوات ميدانية وقانونية جدية وعاجلة لحماية الطلبة ووقف ملاحقتهم والاعتداء عليهم وتهديد مستقبلهم التعليمي، والدفع للإفراج عن جميع المعتقلين من طلبة الجامعة في سجون الأجهزة.

كما دعت حماس، طلبة الجامعة إلى المشاركة الفاعلة في الفعاليات الاحتجاجية والمنددة بهذه الانتهاكات، والانتصار لزملائهم الذين يتعرضون لظلم وبطش أجهزة السلطة.