المستوطنون يعتدون على المقدسيين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة

اعتدى مستوطنون، بحماية شرطة الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الخميس، على عدد من المواطنين المقدسيين، في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية بأن مستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على المواطنين: عبد بربر، وفراس الأطرش، ومالك ومجد مطور، في شارع الوادي بالبلدة القديمة.

وانطلقت "مسيرة الأعلام" التهويدية، في مدينة القدس بالتزامن مع انتشار مكثف لشرطة الاحتلال وقوات حرس الحدود لتأمينها.

وأغلقت قوات الاحتلال المداخل المؤدية لباب العامود بمدينة القدس؛ لتأمين المستوطنين المشاركين بـ "مسيرة الأعلام".

وقالت مصادر مقدسية، إن قوات الاحتلال استدعت سيارة المياه العادمة إلى محيط منطقة باب العامود قبيل مسيرة أعلام المستوطنين.

وكانت قوات الاحتلال قد شددت من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، بذريعة تأمين المسيرة.

ودفعت سلطات الاحتلال بالمئات من عناصر الشرطة إلى مدينة القدس المحتلة، ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات الرئيسة، وأغلقت بعض المحاور الرئيسة.

ويشارك في المسيرة الاستفزازية وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.