البطش يدعو القمة العربية لدعم القدس ورفع حصار غزة

دعا منسق القوى الوطنية والإسلامية بغزة خالد البطش، القمة العربية المزمع عقدها في جدّة، باتخاذ قرار جرئ لدعم القدس ورفع الحصار عن غزة ومحاربة التطبيع ومحاصرة المطبعين.

ومن المقرر أنّ تنطلق، يوم غد الجمعة، القمة (32) على مستوى القمة والزعماء في جدة بالمملكة السعودية.

وقال البطش في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إنّ المعركة الحقيقية في القدس هي مع الأمة، ولا بدّ لها من تحرك حقيقي وجاد وصادق نحو دعم المقاومة الفلسطينية.

وأكدّ أن المعركة التي تدور في القدس هي معركة السيادة، مشيرا إلى أن الاحتلال في كل عام يحاول تثبيت سيادته ويدرك أنه لا سيادة له.

وأضاف: "القدس كانت وستبقى عاصمة لشعبنا، ولا تقبل القسمة، وكل محاولات المحتلين من مسيرات ورقصات لن تلغي السيادة الفلسطينية، ولن تحقق للاحتلال سيادة على المدينة".

وشددّ البطش على أن الشعب الفلسطيني موحدّ في غزة والضفة والشتات، في معركة حماية الرواية والسيادة تحت فعالية العلم الفلسطيني.

وهددّ بأن المعركة مفتوحة، "يعرف العدّو تماما أن الأرض لنا ولن نتنازل عنها".

واقتحم آلاف المستوطنين، منذ صباح اليوم، البلدة القديمة بالأقصى، احتفالا بمسيرة الأعلام، التي تنظمها الجماعات اليهودية، في ذكرى احتلال الكيان للجزء الشرقي للقدس عام 1967م.