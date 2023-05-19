مواجهات مع الاحتلال واعتقالات في عدة مناطق بالضفة

شهدت عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس مواجهات مع قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، تزامنت مع عمليات اقتحام واعتقالات طالت عددا من المواطنين.

واندلعت المواجهات في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، وحي الطور، ومخيم شعفاط في القدس المحتلة، استهدف خلالها الشباب الثائر قوات الاحتلال بوابل من المفرقعات النارية.

وألقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز بشكل مباشر على منازل المواطنين بحي عين اللوزة ومخيم شعفاط مما أدى لإصابة عدد من الأهالي بحالات اختناق.

وفي رام الله أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال على مدخل بلدة سلواد شرقي المدينة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة بين بلدة سلواد وقرية يبرود المجاورة، وأغلقت الجسر الواصل للبلدة.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين خلال اقتحامها قرية المغير شمال مدينة رام الله، من بينهم مسؤول اللجان الزراعية في شمال رام الله الناشط كاظم حج محمد ونجله علي خلال اقتحام منزلهم بالقرية، إلى جانب اعتقال الشاب فادي حربي ووالده.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت قرية دير ابزيع غرب محافظة رام الله والبيرة.

وفي طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء عبد اللطيف ومجاهد وزيد حمدان عقب اقتحام منازلهم في الحي الجنوبي من المدينة.

وخلال مرورها بمحيط مخيم نور شمس بطولكرم، تعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار من مقاومين، بالتزامن مع اقتحام بلدة بلعا شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قامت بتفجير منجرة تعود للمواطن عبداللطيف حمدان (أبو النصر) فجر اليوم، بعد وقت قصير من اعتقاله في عزبة الطياح شرق طولكرم.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يزيد حبايبة وناصر عبد الهادي عقب اقتحام منزليهما في بلدة صانور، فيما اندلعت مواجهات عنيفة وإلقاء زجاجات حارقة على آلية لقوات الاحتلال في قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.

وسبق أن أصيب شابان خلال المواجهات اندلعت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي لبلدة حوسان غرب بيت لحم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.