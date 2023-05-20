طه يشيد برفض لاعبين عرب منافسة لاعبين صهاينة

أشاد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جهاد طه، بـالموقف الشجاع للاعب المبارزة الكويتي عبد العزيز الشطي، وللمنتخب العراقي، بعد رفضهم المنافسة مع لاعبين صهاينة أوقعتهم القرعة معهم في بطولة عالمية.

وقال طه اليوم السبت: "إن هذه المواقف النابعة من أصدقاء القضية الفلسطينية ستبقى مُقدّرة ومحفوظة لدى الشعب الفلسطيني".

وأكد أن هذه المواقف تعبّر عن النبض العربي الأصيل الرافض لنهج التطبيع، والداعم لعدالة القضية الفلسطينية، ولصمود شعبنا في مواجهة الاحتلال الفاشي وجرائمه وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

وتوجه الناطق باسم الحركة بالتحية لشرفاء الأمة من الرياضيين الأبطال، داعيا الجميع إلى الالتزام بالمقاطعة الشاملة لهذا الكيان الصهيوني المجرم.