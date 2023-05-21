ملتقى الحوار الوطني في بيروت يدعو لجبهة وطنية موحدة

دعا متلقى الحوار الوطني الفلسطيني في بيروت في ختام أعماله، إلى تشكيل الجبهة الوطنية الفلسطينية الموحدة على قاعدة التمسك بثوابت الشعب الفلسطيني وتبني خيار التصدي والمقاومة كخيار استراتيجي للتحرير والعودة وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

وأعلن الملتقى في بيانه الختامي عن تبني الرؤية الاستراتيجية للحفاظ عل الثوابت الفلسطينية كوثيقة وطنية توافقية بين المشاركين في الملتقى من المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الجهة المنظمة له والشخصيات الوطنية المشاركة من الخارج والداخل وممثلي المؤسسات والهيئات والفصائل الفلسطينية.

وتكون هذه الاستراتيجية لإدارة المرحلة القادمة واشتقاق الخطط والبرامج الإجرائية والتنفيذية.

كما تقرر عقد ملتقى حوار وطني قادم خلال عام لمتابعة إنجاز مخرجات هذا الملتقى، باعتباره مخرجا وطنيا للحوار والنقاش وتبادل الآراء وإنضاج المبادرات.

يشار إلى أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، نظم على مدار أمس السبت واليوم الأحد، ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني لبحث الاستراتيجية الوطنية وسبل العمل الفلسطيني المشترك والنهوض بالحالة الفلسطينية الراهنة، حيث شاركت شخصيات وطنية من الخارج وضيوف من الداخل، وممثلين عن الفصائل والمؤسسات الفلسطينية.