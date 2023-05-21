حمد: كتلة بيرزيت تميزت بخدماتها للطلبة رغم الملاحقة المستمرة

قالت الناشطة السياسية سمر حمد إن الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت تشارك في انتخابات مجلس الطلبة بعد حصدها الأغلبية في العام الماضي، في ظل ملاحقة مستمرة لكوادرها واعتقال عدد من قادتها لدى الاحتلال.

وأوضحت حمد أن الكتلة الإسلامية تتميز بأنها ذراع طلابي يحمل وجهة النظر القائمة على المقاومة الشعبية المستمرة والمتراكمة بكافة السبل، وحرصها على تقديم الخدمات النقابية المميزة للطلبة، وحمل طلباتهم العادلة والإسهام في بناء بيئة أكاديمية سليمة جنبا إلى جنب مع كافة مكونات الجامعة.

وتمنت التوفيق للكتلة الاسلامية التي تشارك بفاعلية وتمضي قدما دون تردد لما فيه مصلحة الطالب، وتتحدى الصعاب والاعتقالات والملاحقات والاستدعاءات ويضيق عليها من الاحتلال وأجهزة أمن السلطة.

واعتبرت أن الانتخابات في جامعة بيرزيت عرس وطني ديمقراطي مشرف، يعطي صورة متحضرة عن شعبنا الذي يطمح لتكون الانتخابات شاملة لكافة مؤسساته التنفيذية والتشريعية.

ودعت الطلبة بمختلف أطرهم أن يتحلوا بالروح الوطنية الجامعة، وأن تكون منافستهم شريفة تغلب المصلحة الوطنية العليا، متمنية التوفيق لكافة الأطر الطلابية وأن تسير هذه العملية لانتخابية بيسر ونجاح.

وأشارت إلى أن الجامعات الفلسطينية هي المحضن للشباب الفلسطيني الفاعل في كافة الميادين، ومن أهمها ميدان الصراع مع المحتل، لذلك تنشط فيها الأطر الطلابية لتقوم بمهمة التعبئة الوطنية لدى الطلبة، وكذلك القيام بالخدمات النقابية للطلبة.

وتستعد الكتلة الإسلامية لخوض انتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت، في 24 مايو الجاري، على أن يكون يوم الاثنين 22 مايو موعداً للدعاية الانتخابية، ويوم الثلاثاء 23 موعدًا للمناظرة الطلابية.

وتتنافس الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت على 51 مقعداً، لتشكل مقاعد مؤتمر مجلس الطلبة، للدورة القادمة.

حرية نيوز