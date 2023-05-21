27 عملاً مقاوماً بالضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بينها عملية دهس

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 27 عملاً مقاوماً، بينها عملية دهس أسفرت عن إصابة جندي صهيوني في بلدة حوارة جنوب نابلس.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 27 عملاً مقاوماً، تنوعت ما بين عملية دهس، و7 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، والتصدي لـ4 اعتداءات للمستوطنين، وتحطيم 3 مركبات لهم، ومواجهات في 10 نقاط بالضفة.

وتصدى الشبان الثائر في مدينة القدس لاعتداءات المستوطنين في حي الطور، واندلعت مواجهات عنيفة تخللها إلقاء حجارة، إلى جانب إلقاء مفرقعات نارية صوب قوات الاحتلال في بلدة سلوان، تزامناً مع مواجهات شعبية.

وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنة "بيت إيل" برام الله، فيما جرى التصدي لاعتداءات المستوطنين في منطقة "ترمسعيا"، ورشق الشبان مركباتهم بالحجارة.

وشهدت جنين عملية إطلاق نار جديدة استهدفت جنود الاحتلال، بينما تم تفجير عبوة ناسفة خلال مواجهات اندلعت في بلدة عزون بقلقيلية، عقب التصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم ورشقهم بالحجارة.



واندلعت مواجهات في طولكرم خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة بلعا، بينما أطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال المتمركزين عند معبر الطيبة، وضاحية ارتاح.

وفي عملية إطلاق نار أخرى، استهدف مقاومون قوات الاحتلال بمنطقتي عينابوس وبوابة الطور بنابلس، إلى جانب وقوع عملية دهس في حوارة، أسفرت عن إصابة جندي، وذلك في أعقاب التصدي لاعتداءات المستوطنين في البلدة.

وامتدت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال إلى حوارة، ومنطقة سالم، وكفر قليل بمحافظة نابلس، وفي مخيم العروب بالخليل.

وأطلق مقاومون النار صوب سيارة للمستوطنين قرب مستوطنة "كريات أربع" في الخليل.

وأسفرت عمليات المقاومة خلال نيسان/ أبريل الماضي، عن مقتل 3 مستوطنين، وإصابة 41 جندياً ومستوطناً بجراح مختلفة.

وبلغ مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال الشهر حسب مركز معلومات فلسطين -معطى- (987) عملاً مقاوماً، بينها (139) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (48، 39) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.