السفير العمادي يلتقي مدير شؤون أونروا في غزة

التقى السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بالسيد توماس وايت، مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، في مقر اللجنة القطرية بغزة أمس الأحد.

وبحث السفير العمادي مع السيد وايت مستجدات الأوضاع الإنسانية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا مواصلة جهود دولة قطر لتهدئة الأوضاع والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني بمختلف أنواع الدعم.

واستعرض جهود دولة قطر لتحقيق الهدوء في المنطقة ومحاولات تخفيف موجة التوتر الراهنة، موضحا الخطوات العملية التي تبذلها قطر لتهدئة الأوضاع في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ومساعيها مع كافة الأطراف لتحريك الملفات العالقة وتقديم الدعم اللازم للفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.

وتقدم السفير العمادي بالشكر للسيد وايت على الجهود التي تبذلها "أونروا" لتقديم الدعم لسكان قطاع غزة، موصيا بضرورة حث المجتمع الدولي على استمرار دعمه لمؤسسات الأمم المتحدة العاملة في قطاع غزة نظرا لدورها الكبير في تخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

من جهته، ثمّن السيد توماس وايت، جهود دولة قطر ودعمها المتواصل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، خصوصا في ظل الأزمة المالية التي تعيشها الوكالة خلال الفترة الحالية، مؤكدا على أهمية التواصل والتنسيق الدائم لاستمرار المشاريع من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، والذي أصبح يعيش ظروفاً غاية في الصعوبة.