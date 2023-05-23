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منفذ عملية إطلاق نار بـ "ديزنغوف"

الاحتلال يقتحم نعلين تمهيدا لهدم منزل الشهيد معتز خواجا

الرسالة نت- رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، بلدة نعلين غرب الله تمهيدا لهدم منزل عائلة الشهيد معتز الخواجا.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البيوت المحيطة بمنزل الشهيد معتز الخواجا في نعلين غرب رام الله وتخليها من ساكنيها.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال نشر قناصة على عدد مباني في بلدة نعلين شمال غرب رام الله، وسط اندلاع مواجهات داخل البلدة.

وكانت قوات الاحتلال اتخذت قرارا في ابريل الماضي، يقضي بهدم منزل الشهيد الخواجا الذي نفذ عملية إطلاق نار في شارع "ديزنغوف" في تل أبيب في آذار الماضي والتي قُتل فيها مستوطن.

 

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