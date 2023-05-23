مشاهد جديدة للقيادي بالغرفة المشتركة الشهيد خليل البهتيني

نشرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مقاطع فيديو جديدة للقائد خليل صلاح البهتيني عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس والقيادي بالغرفة المشتركة.

وولد الشهيد القائد البهتيني بتاريخ 1978/11/30 في حي التفاح بمدينة غز، وانتمى مبكرًا لحركة الجهاد الإسلامي

تعرض للاعتقال في سن مبكرة، وشارك في تأسيس شركة روى للإنتاج الفني.

تدرج الشهيد البهتيني في العمل العسكري عبر عشرات السنوات من جهاده المتواصل، وارتقى شقيقه الشهيد محمد أثناء تصديه لأحد الاجتياحات شرق غزة عام ٢٠٠٦م.

من أبرز التكليفات التي أشرف عليها الشهيد القائد وهي كالآتي:

- قائد أحد التشكيلات العسكرية

- كان له بصمة واضحة في مجال التصنيع في باكورة الانتفاضة.

- تأسيس جهاز أمن السرايا

- قائد الوحدة الدعوية

- قيادة الإعلام الحربي.

- أسهم في تطوير المنظومة الإعلامية بالحركة.

- له بصمة دامغة في انتاجات فنية متنوعة.

- صاحب بصمات كبيرة في عدة تخصصات عسكرية.

- عضو المجلس العسكري في قطاع غزة.

كلف الشهيد البهتيني مؤخراً بقيادة المنطقة الشمالية خلفاً للشهيد القائد تيسير الجعبري، وتربطه علاقات وثيقة بفصائل المقاومة الفلسطينية.

مثَّل البهتيني سرايا القدس في غرفة العمليات المشتركة خلفاً للشهيد القائد تيسير الجعبري، وتعرض لعدة محاولات اغتيال سابقة، وأصيب في بعضها.