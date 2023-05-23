جيش الاحتلال يُحذر حزب الله بـ (منشورات)

ألقى جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الثلاثاء، "منشورات تحذيرية" في منطقة جنوب لبنان، يُحذر فيها عناصر حزب الله اللبناني من "اختراق" الحدود.

وقالت إذاعة الجيش: "في خطوة غير معتادة للغاية، الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات تحذيرية في جنوب لبنان، يحذر فيها عناصر حزب الله من اختراق الحدود".

وأشارت الإذاعة إلى أن المنشورات خاطبت عناصر حزب الله: "اختراقك للحدود ونشاطك يعرض الوضع للخطر وقد يؤدي إلى إصابتك".

والأحد الماضي، أطلق حزب الله مناورة عسكرية بالذخيرة الحية، في أحد مواقعه العسكرية جنوب لبنان، بمشاركة مقاتلين من مختلف الاختصاصات العسكرية وسط استعراض لأسلحة وصواريخ وآليات.

وتأتي هذه المناورة، قبل أيام من حلول الذكرى الـ 23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي عام 2000، والتي تُصادف غدًا الأربعاء 24 أيار/ مايو.