تفاصيل اجتماع حكومة نتنياهو أسفل الأقصى

عقدت حكومة الاحتلال التي يسيطر عليها تيار الصهيونية الدينية اجتماعاً خاصاً مع ممثلي جماعات الهيكل لتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهتين، ولتوحيد الجهد لتحقيق الهدف المشترك بتهويد المسجد الأقصى وتغيير هويته.

وعقد هذا الاجتماع في الأنفاق المجاورة للمسجد الأقصى المبارك عقب الاجتماع الذي عقدته حكومة الاحتلال هناك مباشرة. وكان اجتماع الحكومة قد حظي بتغطية إعلامية واسعة، مما أسهم في حجب الانتباه عن هذا الاجتماع مع جماعات الهيكل الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ جماعات الهيكل وحكومة الاحتلال.

وحضر الاجتماع ثمانية وزراء وخمسة أعضاء كنيست، حيث حضر من الوزراء وزير الخارجية ايلي كوهين، ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، ووزيرة النقل ميري ريغيف، ووزير الاقتصاد نير بركات، ووزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاف، ووزير الاتصالات شلومو كاراي، ووزير التراث الحاخام أميحاي إلياهو، ووزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، أما من الكنيست فحضر رئيس الكنيست عمير أوحانا إلى جانب أعضاء الكنيست حانوتش ميليفيتسكي وأرييل كيلنر ودان إيلوز وأميت هاليفي. وأما من طرف جماعات الهيكل فحضر أعضاء مجلس إدارة اتحاد منظمات الهيكل جميعاً برئاسة الحاخام شمشون إلباوم رئيس الاتحاد.

وصرح رئيس الكنيست عمير أوحانا خلال الاجتماع أن "من يسيطر على جبل الهيكل يسيطر على #القدس ومن يسيطر على القدس يسيطر على أرض إسرائيل"، أما وزير الخارجية الصهيوني إيلي كوهين فقال: "لقد كان لي شرف الصعود مع مجموعة من حوالي مائة عضو في اتحاد جبل الهيكل بتوجيه من الحاخام إلباوم".

وتوجه إلى الحاخام شمشون إلباوم رئيس اتحاد منظمات الهيكل بالقول: "أنت تقوم بعمل مقدس يسعدني دعمه في كل عام"*، أما ميري ريغيف وزيرة النقل فقالت: "يا له من تحول كبير أحدثناه في المكان، مهمتنا هي الصعود إلى جبل الهيكل وقول الأشياء التي نؤمن بها حقاً، لأن هذه بلادنا وقدسنا وجبل المعبد لنا".

من جهته، قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير: "كنت في جبل الهيكل اليوم، وقلت هناك إن السلطات بحاجة إلى تعزيز في كل من القدس والنقب والجليل. كانت هناك أيام مضت عندما كان الحاخام شمشون فقط هو وزملائه من يصعدون إلى جبل الهيكل.

يُذكَر أن هذا الاجتماع حضره كذلك رئيس المنظمة الصهيونية العالمية يعقوب هاجيل ورئيس حركة بيتار العالمية يغال براند، وحركة بيتار هي الحركة الشبابية الأولى لتيار اليمين القومي الصهيوني، وقد أسسها الأب الروحي لهذا التيار فلاديمير جابوتنسكي، وحضورهم يشير إلى محاولةٍ لتوحيد جهود الحركة الصهيونية باعتبارها كياناً وحركة عالمية في استهداف المسجد الأقصى المبارك.

وكانت حكومة الاحتلال قد أقرت في جلستها الثانية في تاريخها التي عقدت في أنفاق الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك يوم الأحد 21-5-2023 مجموعة من القرارات والميزانيات لتهويد البلدة القديمة والقدس، من بينها تخصيص 17 مليون دولار لتطوير الأنفاق وتهويد محيط المسجد الأقصى المبارك، والخطة الخمسية التالية للقدس، وتعزيز مكانة القدس "كعاصمة للشعب اليهودي" عبر العالم، وتشكيل لجان خاصة للتعامل مع المشاريع المتعثرة والبطيئة وتسريع وتيرة التهويد بالذات في المحيط الشمالي والجنوبي للبلدة القديمة.