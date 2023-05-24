لجنة (حماة الأقصى) تحذر من خطورة اقتحام المستوطنين للأقصى غدا

حذرت لجنة حماة الأقصى، من خطورة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، غدا الخميس بمناسبة ما يسمى " عيد الأسابيع" اليهودي.

وقال عضو اللجنة الشيخ صالح الشويكي، إن الاحتلال الإسرائيلي يدفع بآلاف الجنود ورجال الشرطة لحماية المستوطنين خلال اقتحامهم غدا لتدنيس الأقصى المبارك.

وأكد الشويكي أن المرابطين والمرابطات لن يتركوا المسجد وحيدًا بل سيدافعون عنه بكل قوة، داعيًا الكل الفلسطيني لشد الرحال إلى الأقصى وحمايته من المستوطنين.

واستنكر غياب دور السلطة في حماية الأقصى وأبناء شعبنا الفلسطيني الذي يدافع عن مقدساتنا الإسلامية، مؤكدًا أن قيادة السلطة عار على شعبنا ولا تمثله.

وأضاف أن السلطة عبارة عن شركة أمنية جاءت لحماية الاحتلال، و"نحن الفلسطينيين لا نتشرف بهم".

ووجه سؤالا للدول العربية المطبعة مع الاحتلال، قائلاً: أين أنتم عما يحدث في أولى القبلتين ومسرى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم.

وانطلقت دعوات مقدسة للاعتكاف في المسجد الأقصى غدا الخميس؛ للوقوف في وجه دعوات ما تسمى بـ"جماعات الهيكل"، لاقتحام المسجد المبارك في ما يسمى "عيد الأسابيع" اليهودي.

وتزامن مع ذلك دعوات للتصدي وإحباط تحضيرات المستوطنين وحشدهم لاقتحامٍ كبير للمسجد الأقصى المبارك، يوم الجمعة المقبل، تزامناً مع ما يسمى "عيد الأسابيع".

وشددت الدعوات على ضرورة إفشال مخططات منظمات "الهيكل" الاستيطانية، وتجهيزاتها لحشد أكبر عدد من المستوطنين لاقتحام الأقصى، يوم الجمعة الموافق 26 أيار/ مايو الجاري