دعوات لإحياء الفجر العظيم الجمعة في (الأقصى)

انطلقت دعوات فلسطينية لأداء صلاة فجر يوم الجمعة القادم 26 من مايو، في المسجد الأقصى وإحياء الفجر العظيم فيه؛ لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

وأكدت الدعوات على ضرورة تكثيف الرباط في المسجد الأقصى، وشد الرحال إليه من الضفة والقدس والداخل المحتل.

وشددت على أهمية الرباط للتصدي لاقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم، ومواجهة القيود المشددة على دخول المصلين.

وتستعد ما تسمى بـ "جماعات الهيكل"، لاقتحام المسجد المبارك غدا الخميس، إحياء لما يسمى "عيد الأسابيع" اليهودي، وسط دعوات مقدسية واسعة للتصدي لمخططاتهم.

وانطلقت دعوات مقدسة للاعتكاف في المسجد الأقصى غدا الخميس؛ للوقوف في وجه دعوات ما تسمى بـ"جماعات الهيكل"، لاقتحام المسجد المبارك في ما يسمى "عيد الأسابيع" اليهودي.

وأكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، على أن شعبنا وفصائل المقاومة الفلسطينية لن يصمتوا أمام استمرار تغول الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الأقصى المبارك.

وحمل حمادة الاحتلال مسؤولية أفعاله وانتهاكاته المتصاعدة بحق مقدساتنا الإسلامية، مشددًا أن "جماهير شعبنا والشبان الثائر في الضفة والقدس لن يقفوا متفرجين على استفزازات الاحتلال".

وقال إن الاحتلال يضع نفسه أمام تقدير خاطئ إذا ظن أن انتهاكاته، واقتحام وزيره المجرم إيتمار بن غفير لباحات الأقصى، وعقد الاجتماعات تحت حائط البراق؛ ستمر دون رد من شعبنا وشبابنا الثائر في الضفة والقدس.

حرية نيوز