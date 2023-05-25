رئيس الكنيست يزور المغرب يونيو القادم

كشفت هيئة البث العام "كان 11"، مساء اليوم الخميس، النقاب عن زيارة سيقوم بها رئيس الكنيست، أمير أوحانا، لدولة المغرب. منوهة إلى أنها الأولى من نوعها، وجاءت "بدعوة رسمية من البرلمان المغربي".

وأفادت "كان 11"، بأن الزيارة مقررة مطلع حزيران/ يونيو المقبل، بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي.

وأكد مصدر برلماني مغربي، في تصريحات صحفية، أن أوحانا سيزور الرباط الأسبوع المقبل. مبينًا أن "زيارة أوحانا هي الأولى من نوعها للمغرب، بصفته رئيسا للكنيست".

وأعلنت الرباط، الأسبوع الماضي، تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية- الإسرائيلية، بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان).

ونشر موقع المجلس، أسماء أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، دون ذكر تاريخ تأسيسها.

وضمت المجموعة في عضويتها ممثلين عن مختلف الكتل النيابية، باستثناء كتلة "التجمع الوطني للأحرار" قائد الائتلاف الحكومي، وكتلة "العدالة والتنمية" المعارضة.

وصرح المجلس بأن المجموعة "يترأسها البرلماني نور الدين الهروشي المنتمي لكتلة حزب ‘الاتحاد الدستوري النيابية (معارض)".

من جانبه، قال مصدر برلماني إن المجموعة منذ تشكيلها لم تقم بأي نشاط، وتشكيلها يأتي في إطار ما يقوم به البرلمان المغربي ضمن الدبلوماسية البرلمانية مع كل الدول التي تربطها علاقة بالمملكة، دون تفاصيل أكثر.

وفي 21 تشرين ثاني/ نوفمبر 2022، صادق مجلس النواب المغربي على أول اتفاقية موقعة مع "إسرائيل" تتعلق بالخدمات الدولية.

وفي 10 كانون أول/ ديسمبر 2020، استأنفت "إسرائيل" والمغرب العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وعلى صلة، طالب حزب التقدم والاشتراكية اليساري المعارض، أول أمس الثلاثاء، رئيس مجلس النواب، الطالبي العلمي، بسحب ممثله في مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية.

وأفاد مصدر في الحزب بأن "رئيس الكتلة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، راسل العلمي، ملتمسا سحب ممثل عن الحزب من لائحة مجموعة الصداقة المغربية الإسرائيلية".

وأضاف: "لا نرغب في عضوية مجموعة الصداقة، ووجود اسم ممثل كتلتنا النيابية، مجرد خطأ إداري".