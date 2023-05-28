فؤاد: هناك قوى مطبعة ترفض ترتيب البيت الفلسطيني

قال أبو أحمد فؤاد مدير مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الجبهة الشعبية، :"من الضروري العمل الفوري على إعادة بناء منظمة التحرير؛ لتكون جامعة فعلا لكل التيارات والقوى على الساحة الفلسطينية.

وأضاف فؤاد لـ(الرسالة نت) :" المرحلة الراهنة تتطلب استمرار اللقاءات؛ للوصول لمرحلة ترتيب البيت الفلسطيني، انطلاقا من إعادة اصلاح وبناء مؤسسات منظمة التحرير".

وأوضح فؤاد أن المرحلة تتطلب خطة عمل لتقييم المرحلة السابقة، ولرسم خارطة طريق على قاعدة المقاومة والتعاون المستمر مع المحور والدول التي تدعم وتؤيد الحق الفلسطيني.

وذكر أنه لا يمكن البقاء في موقع المراوحة بسبب الرهان على الموقف الأمريكي، وإبقاء شلل المؤسسة الفلسطينية الرسمية.

وبيّن فؤاد أن هناك عوامل خارجية وداخلية تعيق الوصول لترتيب البيت الفلسطيني، مضيفا: "هناك قوى مطبعة لا تحبذ وحدتنا وتشكيل مرجعية موحدة للشعب الفلسطيني".

وأكدّ أن هذه القوى يمكن تجاوزها وبناء البيت الفلسطيني، إذا ما توفرت الإرادة الفلسطينية، خاصة وأن ما حققته المقاومة في الجولات الأخيرة بسيف القدس وثأر الأحرار، يمكن البناء عليه وطنيا لرسم استراتيجية مواجهة شاملة.