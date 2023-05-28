المحامي شتات: الاعتداء على عائلة مصعب اشتية جريمة قانونية

قال محامي المطارد المعتقل في سجون السلطة مصعب اشتية، مصطفى شتات، إن اعتداء أجهزة السلطة الهمجي على عائلة اشتية خارج عن أعراف الشعب الفلسطيني الوطنية.

وأضاف شتات أن الاعتداء الهمجي بالضرب والغاز بحق عائلة المختطف السياسي مصعب اشتية بسبب احتفالهم بالإفراج عن أحد أبناء العائلة المعتقلين جميعاً لدى الاحتلال والسلطة، هو إهانة لكل تضحيات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد على أن هذا الاعتداء جريمة حسب قانون العقوبات الساري، وفيه إساءة استخدام لسلطات أجهزة إنفاذ القانون المنوط بها حماية المواطن لا الاعتداء عليه.

واقتحمت أجهزة أمن السلطة، فجر اليوم الأحد، منزل المطارد والمعتقل في سجونها مصعب اشتية، واعتدت على عائلته خلال التحضير لاستقبال نجلها الأسير "صهيب" من سجون الاحتلال.

واعتدت أجهزة السلطة بشكل همجي على عائلة "اشتية" خلال اقتحامها، وأطلقت الغاز السام، واعتدت على أفراد العائلة وأصابت عددًا منهم بجراح متفاوتة.

واعتقلت أجهزة السلطة المطارد مصعب اشتية في 19 أيلول/سبتمبر 2022، بعد الاعتداء عليه ومحاصرة مركبته في مدينة نابلس، الأمر الذي أشعل حالة غضب في أرجاء الضفة عامة ومدينة نابلس خاصة.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال "اشتية"، رغم 3 قرارات سابقة تقضي بالإفراج عنه آخرها بتاريخ 13 شباط/فبراير 2023، وبعدم قانونية توقيفه على ذمة المحافظ أو أي جهة.

حرية نيوز