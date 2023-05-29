استمرار الحصار على المصنع (الإسرائيلي) في ليستر

مع وصول اليوم الـ 29 لحصار مصنع الأسلحة التابع لشركة “إلبيت سيستمز” (الإسرائيلية)، يواصل أنصار حركة فلسطين ونشطائها فعاليات الحصار على مصنع الشركة في مدينة ليستر البريطانية، معلنين أنهم لن يكسروا الحصار إلّا بإغلاق المصنع.

تأتي هذه الفعاليات بالرغم من كل المحاولات الأمنية للشرطة البريطانية من أجل إنهاء الحصار، حيث قامت الشرطة خلال الفترة الماضية باعتقال العديد من المشاركين فيه، كما فرضت طوقًا أمنيًا بين النشطاء ومبنى المصنع.

وكانت حركة فلسطين، قد نظّمت وقفة احتجاجية أمام محكمة ليستر بالتزامن مع عقد جلسة لمحاكمة أعضائها المعتقلين من محيط المصنع، وحسب متحدث باسم “الحركة”، فإن الأحكام الصادرة بحق النشطاء من قبل المحكمة البريطانية تعكس حجم التورط الرسمي مع الاحتلال (الإسرائيلي) في انتهاكاته الممارسة بحق الفلسطينيين.