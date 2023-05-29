اتحاد الجامعات في بريطانيا يجدد موقفه المناهض للاحتلال

جدد مندوبو اتحاد الجامعات والكليات في بريطانيا (UCU) موقفهم الداعم للقضية الفلسطينية، وذلك بالتأكيد على وجوب مقاطعة الاحتلال (الإسرائيلي)، في الوقت الذي أصدر فيه تعليماته التنفيذية بإعداد تقرير حول العواقب الأخلاقية والسياسية للسياسات (الإسرائيلية) المتعلقة بالهجوم على الحرية الأكاديمية، وذلك خلال مؤتمر نقابي عقد في غلاسكو الأسكتلندية.

ودعا الاتحاد في اقتراح قدمه للكونغرس إلى حماية الطلاب والموظفين الداعمين للقضية الفلسطينية من الهجوم لمجرد التضامن مع الفلسطينيين، في ظل ارتفاع وتيرة التمييز المنهجي ضدهم عدا عن الأكاديميين والطلاب الناقدين، مشيرًا إلى الخطأ في اعتبار نقد السياسات الإسرائيلية "معاداةً للسامية".

ووسط غضب من قادة النقابات انتقد اتحاد (UCU) تصنيف الحكومة (الإسرائيلية) الحالية لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية على أنها" إرهابية"، في ظل سعي المملكة المتحدة لحظر انتقادات الاحتلال (الإسرائيلي)، وجعل حركة المقاطعة غير قانونية، من أجل عرقلة الجهود المبذولة لنصرة القضية الفلسطينية.