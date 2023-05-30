القيادي حنيني: عملية حرميش رد طبيعي وبطولي على اقتحامات الاحتلال

بارك القيادي في حركة حماس عبد الحكيم حنيني عملية إطلاق النار في مستوطنة "حرميش" شمال طولكرم، وقال إنها رد طبيعي وبطولي على الاقتحام الهمجي الذي نفذه الاحتلال لمخيم نور شمس الليلة الماضية.

وأكد حنيني على أن العملية تعكس الجاهزية العالية لأبطال شعبنا ومقاومينا رفاق الشهيد القسامي المجاهد أمير أبو خديجة.

وشدد على أن "جرائم الاحتلال لن تمر دون رد قوي، وتأهب شعبنا واستعداداته للتصدي للعدوان ستستمر وتتضاعف، ومشاهد البطولة التي عاينها الاحتلال في طولكرم ونابلس وأوقعت فيه إصابات محققة الليلة الماضية هي ثقافة شعب لا يعرف التراجع، ويصر على استرداد حقوقه مهما غلت الأثمان".

وأضاف: "نشد على أيدي أبطال شعبنا في طولكرم وسائر أرجاء ضفة الإباء، لنؤكد أن المسجد الأقصى سيبقى عنوان انتفاضة شعبنا وكرامته، والضفة الغربية خزان الثورة والمقاومة الباسلة التي تنجب كل يوم أبطالا يسيجون الوطن بالمهج والأرواح".

وأصيب مستوطن بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حرميش" شمال طولكرم.

وتأتي عملية إطلاق النار بعد وقت قليل من إعلان جيش الاحتلال إصابة أحد جنوده بعبوة ناسفة خلال اشتباكات مع المقاومين في مخيم نور شمس شرق طولكرم، فجر اليوم.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 25 عملاً مقاوماً تضمن عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوات، وإلقاء زجاجات حارقة، وتصد لاعتداءات المستوطنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 9 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجة حارقة، وتصدي لاعتداءين من قبل المستوطنين، وإعطاب آلية عسكرية، إلى جانب اندلاع مواجهات في 11 نقطة بالضفة الغربية.