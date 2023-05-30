رئيس المؤتمر(للرسالة): فلسطينيو أوروبا كان استفتاء وصفعة مدوية

أكد أمين راشد رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا، أن المؤتمر لم يكن ‏وليد اللحظة، بل ممتد منذ عقدين، إذ انطلق بهدف الحفاظ على حق العودة، ‏كهدف استراتيجي يتبناه في كل دورة.‏

وقال أبو راشد لـ(الرسالة نت)، إن إدارة المؤتمر وضعت رؤية لتوريث الوعي ‏حول العودة للأجيال المتلاحقة، خاصة أن الشباب مثلوا العنوان الأبرز في إدارة ‏وتفعيل المؤتمر.‏

وأضاف: "الفعاليات لم تكن عبثية، بل كانت للرد على رواية الاحتلال التي ‏تدعي أن الكبار يموتون والصعار ينسون، فكسرناها عندما شارك الشباب بكل ‏التفاصيل".‏

وأوضح أن إدارة المؤتمر لم تعلن عن نسخته القادمة، "إيمانا بأن النسخة ستكون ‏في القدس وموعد التحرير".‏

وأكد أبو راشد أن تحديات المؤتمر صاحبته منذ اليوم الأول لانطلاقه، ‏قائلا: "تعودنا أن تستخدم كل الخطوات المشبوهة لوقفه، وفي كل مرة تفشل".‏

وأوضح أبو راشد أن السفيرة في استكهولم قادت حملة ضد المؤتمر، واتصلت ‏بكل الضيوف وضغطت على المملكة السويدية والقاعة لوقف المؤتمر وتشويه ‏سمعته لتدفع السلطات لاتخاذ قرار بإلغائه".‏

وأكد أن الاستفتاء الشعبي الفلسطيني الكبير أسقط ورق التوت عن رجالات ‏السلطة، ووجه رسالة صارمة للاحتلال وأدواته أن الكذب والتضليل والأبواق ‏المأجورة كلها ذهبت هباء منثورا.‏

وذكر أبو راشد أن عدد الحضور اقترب من عشرين ألف ويزيد، ولم يحصل أي ‏حادث صغير أو كبير.‏

وختم "البعبعة الصهيونية وما رافقها من حملات قامت بها السلطة اصطدمت ‏بالحائط، والحضور حافظ على وجوده منذ بداية المؤتمر حتى نهايته".‏