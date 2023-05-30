الاحتلال يهدم قرية العراقيب بالنقب المحتل للمرة 217

هدمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) قرية العراقيب في النقب، بعد اقتحامها اليوم الثلاثاء، وذلك للمرة السادسة منذ مطلع العام 2023، وللمرة 217 منذ العام 2010 حيث بدأ مسلسل الاحتلال لتهجير أهلها من أرضهم.

وحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال هدمت خيام ومساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، علمًا أن أول مرة تم فيها هدم القرية يوم 27 تموز(يوليو) 2010.

وهذه هي المرة السادسة التي تهدم فيها سلطات خيام أهالي العراقيب، منذ مطلع العام 2023، بعد أن هدمتها 15 مرة في العام الماضي 2022، و14 مرة في العام قبل الماضي 2021.

ويعيد أهالي العراقيب نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في الشتاء والحر الشديد في الصيف، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

ويؤكد أهالي العراقيب أن ممارسات السلطات (الإسرائيلية) واستمرارها بهدم مساكن أهالي القرية، “لن تثنينا عن البقاء والصمود على أرض الآباء والأجداد”، ودعوا الجماهير العربية وكافة الأحرار إلى “التحرك لإسناد العراقيب والوقوف إلى جانب أهلها أمام مخططات الاقتلاع والتهجير”.

وتبقى في قرية العراقيب 22 عائلة، عدد أفرادها نحو 86 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، وتمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات (الإسرائيلية) من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.