(الشعبية) تزف الشهداء الخمسة على الحدود اللبنانية السورية

زفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة الشهداء الخمسة الذين ارتقوا في غارة (إسرائيلية) على موقع للجبهة (قوسايا) في لبنان، وذكرت أن الشهداء هم : الشهيد القائد المقدم البطل عماد أحمد الحاج قدور، والشهيد القائد البطل المقدم خالد أحمد الحامش، والشهيد البطل شادي محمد البوش، والشهيد البطل وسيم إسماعيل خليل، والشهيد البطل محمد عصام نمر.

وقالت الجبهة في بيان صحفي أن الاحتلال يحاول واهماً عبر توسيع دائرة عدوانه أن يرمم من صورة ردعه التي تآكلت بفعل تضحيات شعبنا وبطولاته والتي كان آخرها معركة (ثأر الأحرار).

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة بأن حربنا التي يخوضها محور المقاومة ستتوج بالنصر المبين على كامل التراب الوطني الفلسطيني برفع راية التحرير فوق القدس وأقصاها.