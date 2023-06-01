حمادة: محاولات الاحتلال لتهويد التعليم بالقدس لن تؤثر على وعي الجيل

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس المحتلة محمد حمادة، أن المحاولات المحمومة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني لتهويد التعليم في القدس لن تنجح في التأثير على الوعي الجمعي للجيل الفلسطيني الصاعد.

واعتبر حمادة في تصريح صحفي مساء الخميس، محاولات الاحتلال جريمة متصاعدة تضاف لجرائمه التي تستهدف كل ما يتعلق بالوجود والهوية والجغرافيا والتاريخ الفلسطيني.

وشدد على أن تلك المحاولات ستفشل في طمس الهوية الفلسطينية الراسخة والمتجذرة في قلوب وعقول أبناء شعبنا كبارا وصغارا، وفي كل أماكن وجودهم.

وقال: "إن المعلمين والطلاب الفلسطينيين سيقودون بإرادتهم الفولاذية حملة الدفاع عن المنهاج والمدارس الفلسطينية وحمايتها من سياسات الاحتلال التهويدية، وأن الجيل الفلسطيني الذي نشأ من رحم المعاناة والصمود لن تهشم إرادته ومعنوياته قرارات عنصرية صهيونية".

وأكد حمادة أن الجيل سيبقى عصيا على التدجين والذوبان، حتى يحقق طموحه في الحرية والكرامة.