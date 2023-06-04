احتفاء واسع بالعملية البطولية على الحدود المصرية

لاقت العملية التي نفذها شرطي مصري على الحدود مع الاحتلال تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هشتاق #أمة_واحدة ، للتعبير عن فخرهم بالعملية البطولية التي نفذها شرطي مصري.

قُتل، السبت، ثلاثة من جنود جيش الاحتلال برصاص شرطي مصري استشهد أثناء اشتباك مسلح على الحدود بين الاحتلال ومصر.

كتب الناشط الفلسطيني على حواس، :" فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا".





وكتب الناشط بلال النجار، لكمة ثانية يتلقاها الاحتلال خلال مناورته "اللكمة القاضية"





فيما قال أبو فؤاد السلطان، :" جندي واحد عزيز الجار والدار أوقف دولة الكـــيان".





كما وعلق عيسى أبو مسلمة، على العملية قائلًا :" لن تحميكم الجُدر ولا العوائق من غضب الرجال.. جندي واحد أذل دولة فكيف لو انتفض جيشٌ بأكمله".

