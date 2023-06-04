موسكو تقصف كييف ودنيبرو وتتصدى لمسيّرات أوكرانية في القرم

أعلن ما يطلق على نفسه اسم فيلق "حرية روسيا" تنفيذ هجمات تخللها دخول قوات إلى منطقة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية، في حين شنت موسكو سلسلة هجمات جوية بصواريخ أطلقت من قاذفات إستراتيجية من بحر قزوين.

وقال الفيلق الموالي لأوكرانيا إنه نفذ عمليات قصف في ضواحي المدينة، ودخل عدد من المسلحين بين المنازل، مؤكدا أنه ينفذ هجمات مشتركة مع ما يسمى بفيلق "المتطوعين الروس"، ويخوضون معارك مع القوات الروسية.

وطالب فيلق الحرية السكان المحليين بعدم الخروج من الملاجئ بسبب القصف المدفعي الروسي المتزامن مع عملياتهم الهجومية، وفق قولهم.

وقالت المجموعة إنها أسرت جنديين روسيين خلال القتال في بيلغورود، وعرضت صفقة تبادل خلال اجتماع مع حاكم المنطقة.

يأتي هذا فيما اتهم فياتشيسلاف غلادكوف حاكم بيلغورود القواتِ الأوكرانية بقصف منطقة تسوق في شيبيكينو التي تبعد 7 كيلومترات عن الحدود الأوكرانية دون وقوع إصابات، وذكر أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت أهدافا جوية في سماء المدينة.

وأضاف غلادكوف أن القصف تسبب في اندلاع حرائق بالقرب من سوق المدينة ومنطقة خاصة ومخزن للحبوب، وكتب على تطبيق تليغرام "خدمات الطوارئ في الموقع".

وتتعرض مقاطعة بيلغورود للاستهداف منذ الشهر الأول من الحرب الروسية على أوكرانيا، وزادت وتيرة الهجمات ونوعيتها في الأسابيع الماضية، وتعد المقاطعة خط إمداد رئيسيا للقوات الروسية الموجودة داخل أوكرانيا.

من جهتها، لوّحت مجموعة فاغنر الروسية بتدخل عاجل في مقاطعة بيلغورود لتسوية ما سمته "حالة الفوضى" هناك، وقال يفغيني بريغوجين قائد "فاغنر" إن قواته ستتدخل لحماية السكان في مقاطعة بيلغورود في حال عدم قيام وزارة الدفاع بتسوية ما سماه "حالة الفوضى" هناك في القريب العاجل.

وأكد بريغوجين -في تسجيل صوتي- أن قواته لن تنتظر الحصول على إذن من أي جهة لاحتواء ما سماه الاستيلاء على الأراضي الروسية.

وكانت قوات فاغنر انسحبت قبل أيام من مدينة باخموت، وسلمتها للقوات الروسية بعد السيطرة عليها عقب معارك طاحنة مع القوات الأوكرانية استمرت شهورا.

وفي العاصمة الأوكرانية كييف، قال مسؤولون عسكريون إن روسيا شنّت سلسلة هجمات جوية بصواريخ أطلقت من قاذفات إستراتيجية من بحر قزوين، وإن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تصدت لمسيّرات لدى اقترابها من العاصمة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة سيرغي بوبكو -على تطبيق تليغرام في ساعة مبكرة اليوم الأحد- "وفقا للمعلومات الأولية، لم يصل أي هدف جوي إلى العاصمة.. الدفاعات الجوية دمرت كل ما كان متجها صوب المدينة بالفعل قبل وصوله".

وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن روسيا هاجمت منطقة كييف فجرا بصواريخ أطلقت من بحر قزوين وبمسيّرات انتحارية.

وأعلنت كييف أيضا أن صواريخ روسية ضربت مطارا قرب مدينة كروبيفنيتسكي (وسط أوكرانيا)، وقال الناطق باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إغنات لقناة تلفزيونية إن القوات الروسية أطلقت "6 صواريخ و5 مسيّرات هجومية".

وأضاف "للأسف لم تُدمّر كلها. من بين 6 دمر سلاح الجو 4، في حين أصاب اثنان المطار قرب كروبيفنيتسكي"، ولم يقدّم تفاصيل إضافية.

الجزيرة نت