7 آلاف وحدة سكنية بسلوان مهددة بالهدم



قال الناشط المقدسي فخري أبو دياب، إن سلطات الاحتلال سلمّت إخطارات بهدم 7 آلاف وحدة سكنية في القدس.

وأوضح أبو دياب في تصريح صحفي، إنّ هذه المنازل مهددّة بالهدم وفق قرارات قضائية وإدارية صدرت عن محاكم الاحتلال وهيئاته.

وأوضح أنّ هذه الوحدات تتوزع في 12 حي بالبلدة التي تصل مساحتها لـ7.5 ألاف دونم، ويقطن بها قرابة 6 آلاف نسمة.

وأردف ضيفنا أنّ جميع هذه الوحدات تسلم أصحابها أوامر هدم، وهي تتعرض للمضايقات بشكل دائم والبلاغ بالإخلاء للهدم، مُستطردًا أنّ خمسة من هذه الوحدات يجرى هدمها بشكل ذاتي، تلافيًا للعقوبات الإسرائيلية التي تجبرهم على دفع كلفة الهدم بعشرات آلاف الشواقل.

وفي السياق، فرّغت خمس عائلات مقدسية، مساء أمس الأحد، منازلها في حي وادي قدوم في بلدة سلوان، تمهيدًا لهدمها وإخلاء الأرض لصالح بلدية الاحتلال.

وقال أبو دياب، إن عملية الهدم تستهدف هذه المرة بنايتين سكنيتين، تحتوي خمسة عوائل؛ بهدف السيطرة على الأرض بشكل كامل.

وذكر أن بلدية الاحتلال تتذرع في عملية الهدم بإنشاء مدارس ومرافق عامة في المنطقة، محاولة تبرير عملية الهدم.

وبيّن "أبو دياب" أن المنطقة برمتها تقع في دائرة الشارع الأمريكي الاستيطاني الذي يصل جنوب الضفة لشرقها، ويضم كبرى مستوطنات الضفة غوش عتصيون، وكبرى مستوطنات القدس معاليه أدوميم.

وتبعًا لـ " أبو دياب"، فإن سلطات الاحتلال صادقت على إنشاء 450 وحدة استيطانية في ذات المنطقة، مُبيّنًا أن 7 آلاف وحدة سكنية بسلوان صدرت بحقها قرارات قضائية وإدارية تقضي بهدمها.