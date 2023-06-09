مظاهرات وإضراب عام احتجاجاً على جريمة يافة الناصرة

تظاهر المئات من أهالي يافة الناصرة بالداخل المحتل في مظاهرة حاشدة ضد العنف والجريمة وتقاعس الشرطة، في أعقاب الجريمة التي شهدتها البلد أمس، وأسفرت عن مقتل 5 شبان.

وشهدت بلدة يافة الناصرة، الخميس، واحدة من أكثر جرائم إطلاق النار الجنائية دموية في تاريخ مدن الداخل المحتل، راح ضحيتها خمسة شبان، أحدهم قاصر (15 عاما)، وذلك على خلفية تصفية حسابات بين منظمتين إجراميتين تنشطان في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل.

وأغلق المشاركون الشارع الرئيسي في يافة الناصرة، فيما تشهد البلدة إضرابا عاما لمدة ثلاثة أيام حدادا على أرواح ضحايا جريمة القتل الجماعي التي ارتكبت أمس؛ رامي مرجية ولؤي أبو رجب ونعيم مرجية وإبراهيم شحادة ومحمد كنانة.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، والشعارات المنددة بإهمال الشرطة والحكومات (الإسرائيلية) المتعاقبة في مكافحة الجريمة المنظمة، من بينها: "الدم العربي مش رخيص"، "يكفي سفك دماء"، "نحمل الحكومة وكل أذرعها المسؤولية".

المصدر: القدس