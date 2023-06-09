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حماس جنوب غزة تنظم وقفة نصرة للأقصى وإسنادا للضفة

الرسالة نت – غزة

نظمت حركة حماس في منطقة جنوب غزة، وقفة تضامنية نصرة للمسجد الاقصى ورفضا لسياسة الاحتلال ودعما واسنادا للضفة الغربية.

وقال القيادي في الحركة حسن الصيفي خلال الوقفة التي نظمت أمام مسجد عبد الله عزام: "إن شعبنا الفلسطيني سينتفض في وجه الاحتلال لوقف مخططاته التهويدية في المسجد الأقصى".

وأضاف، "أن الاحتلال يشن حربه الدينية الممنهجة على مدينة القدس والمسجد الأقصى".

وطالب الصيفي الشعوب العربية والإسلامية القيام بواجبها تجاه القدس والمسجد الأقصى.

ودعا علماء الأمة العربية والإسلامية إلى نصرة المسجد الأقصى المبارك

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