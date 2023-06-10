وقفة احتجاجية بالناصرة ضد العنف والجريمة

شارك مئات الطلاب من مدرسة "القسطل" في الناصرة بوقفة، اليوم السبت، احتجاجًا على العنف وجرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في أراضي الداخل الفلسطيني المحتل.

ورفع الطلاب خلال الوقفة التي نظمتها إدارة المدرسة والطاقم التعليمي ولجنة أولياء الأمور، لافتات تدين العنف وهتفوا بصوت عالٍ للتأكيد على ضرورة التحدث بلغة الحوار في المجتمع ونبذ جميع أشكال العنف والقتل والترهيب.

وهتف الطلاب بشعارات ضد "الحالة المزرية" التي وصل إليها المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، بما في ذلك العنف والقتل والقمع والتنمر وغيرها من التصرفات السلبية.

وشهدت بلدة يافة الناصرة يوم الخميس الماضي، واحدة من أكثر جرائم إطلاق النار الجنائية دموية؛ أسفرت عن 5 قتلى أحدهم قاصر (15 عاما).